Компанию Tesla вынудили отозвать 2 млн электромобилей из-за злоупотреблений автопилотом водителями

Компанию Tesla вынудили отозвать 2 млн электромобилей из-за злоупотреблений автопилотом водителямиПодобное происходит уже второй раз за год
Tesla оказалась вынуждена провести масштабный отзыв 2 млн электромобилей из-за злоупотреблений функцией автопилота.
Регулирующее агентство NHTSA приняло соответствующее решение после растущего числа жалоб и ДТП с участием транспортных средств Tesla.
Исследование касалось возможности злоупотребления функцией Autopilot, которая, несмотря на свое название, не обеспечивает полную автономность управления автомобилем.
Теперь же компания Маска обязана обновить программное обеспечение на 2 млн машин, чтобы предотвратить злоупотребления автопилотом.
Одним из основных требований работы Autopilot является регулярное касание водителем руля. Однако некоторые владельцы игнорировали это требование, пытаясь обмануть систему, например, применяя вес к рулю. Это поведение создавало риск для безопасности на дороге.
Отметим, что это уже второй отзыв Tesla в текущем году, связанный с претензиями к бортовым системам.
Ранее компании пришлось исправлять программные ошибки, которые вызывали непредсказуемое поведение электромобилей. Регуляторы также расследуют более 50 ДТП с участием Tesla, подозревая вину автоматизированных систем.