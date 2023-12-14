Компанию Tesla вынудили отозвать 2 млн электромобилей из-за злоупотреблений автопилотом водителями

Регулирующее агентство NHTSA приняло соответствующее решение после растущего числа жалоб и ДТП с участием транспортных средств Tesla.

Исследование касалось возможности злоупотребления функцией Autopilot, которая, несмотря на свое название, не обеспечивает полную автономность управления автомобилем.

Теперь же компания Маска обязана обновить программное обеспечение на 2 млн машин, чтобы предотвратить злоупотребления автопилотом.

Одним из основных требований работы Autopilot является регулярное касание водителем руля. Однако некоторые владельцы игнорировали это требование, пытаясь обмануть систему, например, применяя вес к рулю. Это поведение создавало риск для безопасности на дороге.

Отметим, что это уже второй отзыв Tesla в текущем году, связанный с претензиями к бортовым системам.

Ранее компании пришлось исправлять программные ошибки, которые вызывали непредсказуемое поведение электромобилей. Регуляторы также расследуют более 50 ДТП с участием Tesla, подозревая вину автоматизированных систем.