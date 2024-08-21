Корея начала расследование в отношении Mercedes-Benz из-за возгорания электрокара

Ситуацию попытался уладить генеральный директор и президент Mercedes-Benz Korea Матиас Вайтль. В его лице компания предложила выплатить 4,5 млрд вон, или порядка $3,36 млн в качестве компенсации для пострадавших. Однако в результате голосования горожане отвергли это предложение, считая его недостаточным.

Mercedes-Benz Korea оказалась под давлением общественности и должна найти решение, удовлетворяющее пострадавших жителей. К тому же в отношении компании инициировано расследование.