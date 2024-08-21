Корея начала расследование в отношении Mercedes-Benz из-за возгорания электрокара

Опубликовано 21 августа 2024, 00:00
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Корея начала расследование в отношении Mercedes-Benz из-за возгорания электрокараПроизошёл крупный пожар
Южнокорейское отделение Mercedes-Benz столкнулось с проблемами после крупного пожара, который произошёл в одном из их автомобилей. Электромобиль Mercedes-Benz, загоревшийся из-за замыкания в литиевой батарее, привёл к серьёзным последствиям: в подземном гараже в Сеуле сгорело около 140 автомобилей, около 20 человек получили травмы, а некоторые жители были вынуждены покинуть дома.
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Ситуацию попытался уладить генеральный директор и президент Mercedes-Benz Korea Матиас Вайтль. В его лице компания предложила выплатить 4,5 млрд вон, или порядка $3,36 млн в качестве компенсации для пострадавших. Однако в результате голосования горожане отвергли это предложение, считая его недостаточным.
Mercedes-Benz Korea оказалась под давлением общественности и должна найти решение, удовлетворяющее пострадавших жителей. К тому же в отношении компании инициировано расследование.