Кризис бьёт по всем: прибыль Hyundai упала из-за низкого спроса на электрокары

По информации, операционная прибыль Hyundai Motor в первом квартале 2024 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на фоне «сдержанного роста мирового рынка электромобилей, поскольку гибридные автомобили пользуются у потребителей всё большей популярностью». Для Hyundai это всё же негативная тенденция, потому что производитель всерьёз вложился в полностью электрический модельный ряд.

Hyundai Motor сообщила, что её операционная прибыль достигла 3,6 трлн вон, или $2,6 млрд с января по март, снизившись на 2,3% в годовом исчислении. Выручка компании за этот же период выросла на 7,6% до 40,7 трлн вон. Чистая прибыль компании в первом квартале 2024 года снизилась на 1,3% до 3,4 трлн вон по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно данным SNE Research, за январь-февраль 2024 года продажи электромобилей во всём мире выросли на 24,4% до 1,8 млн штук по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что ниже годового роста на 33,5% в 2023 году. При этом финансовые показатели у производителей падают, так как всё больше «давят» именно гибридные модели.