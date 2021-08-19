Крупнейший поисковик Китая представил прототип своего первого электрокара с искусственным интеллектом

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Крупнейший поисковик Китая представил прототип своего первого электрокара с искусственным интеллектомВыглядит как по-настоящему футуристичное нечто
Baidu — это китайский аналог Google, который является по совместительству одним из крупнейших IT-гигантов в стране. Каждый год компания проводит конференцию, на которой представляет собственные достижения в сфере искусственного интеллекта.
Не стал исключением и 2021 год. На этот раз Baidu представила прототип своего первого электромобиля с функцией автопилота, передаёт CNBC. Работает транспортное средство на базе чипа нового поколения Kunlun 2, который также разработали инженеры китайского поискового гиганта.
Сообщается, что система автомобиля оснащена распознаванием голоса, лица и жестов. При этом прототип лишён руля и педалей. Связано это с тем, что автопилот девайса соответствует пятому уровню. А это значит, что ему не требуется контроль со стороны водителя.
Точной даты появления новинки в продаже нет, но представители компании заявили о планах вывести её рынок в течение ближайших 2-3 лет.