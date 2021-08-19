Крупнейший поисковик Китая представил прототип своего первого электрокара с искусственным интеллектом

Сообщается, что система автомобиля оснащена распознаванием голоса, лица и жестов. При этом прототип лишён руля и педалей. Связано это с тем, что автопилот девайса соответствует пятому уровню. А это значит, что ему не требуется контроль со стороны водителя.

Точной даты появления новинки в продаже нет, но представители компании заявили о планах вывести её рынок в течение ближайших 2-3 лет.