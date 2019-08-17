Крупнейший покупатель электромобилей в Европе отказался от Tesla из-за низкого качества сборки

Как оказалось, лидер по прокату электромобилей в Германии Nextmove отказался от запланированной покупки Tesla Model 3. Планировалось, что компания закупит 85 электрокаров на общую сумму 5,5 млн долларов. Так, Tesla потеряла крупнейшего на сегодняшний день покупателя электромобилей в Европе.

Выяснилось, что еще в прошлом году Nextmove произвела заказа на 100 электрокаров от Tesla, однако качество первой партии автомобилей, состоящей из 15 единиц, сильно не устроило заказчика. Так, на автомобилях были заметные царапины, встречалась бракованная проводка и другие весомые дефекты, отпугнувшие компанию.

По словам Nextmove, компания попросила производителя автомобилей исправить ситуацию, но по итогу столкнулась с отказом со стороны Tesla. В свою очередь компания Илона Маска заявила, что она занялась устранением проблем, но в итоге именно немецкая сторона отказалась от дальнейшего сотрудничества по причинам, никак не связанным с дефектом автомобилей.