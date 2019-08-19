Крупный грузоперевозчик перешел на транспорт с автопилотом

По сообщению компании, на данный момент грузовики, произведенные стартапом, перевозят посылки между терминалами UPS в двух городах США: Финикс и Тусон, в штате Аризона. К слову, расстояние между городами, в которых проводится эксперимент, составляет около 180 км. По расчетам TuSimple, использование беспилотных грузовиков поможет в будущем сэкономить на грузоперевозках до трети от нынешней стоимости.

Напомним, что TuSimple — стартап, использующий седельные тягачи 8 класса Navistar International и оборующий их двумя лидарами, встроенными в зеркала заднего вида, а также девятью камерами. Так как в штате, в котором проходит испытание грузовиков, запрещено использовать автомобили с автопилотом без нахождения в кабине водителя, во время каждой поездки за рулем, а также на пассажирском сиденье сидят по два инженера. Само собой они не вмешиваются в работу автопилота.