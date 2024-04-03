Квартальные продажи электромобилей Tesla упали. Впервые с 2020 года

Впервые с 2020-го продажи машин компании начали падать: за первые три месяца этого года Tesla поставила покупателям всего 386 810 электромобилей.

Этот результат вызвал настоящий шок у экспертов. Аналитики Уолл-стрит уже пересматривают свои прогнозы, а акции Tesla за квартал просели на целых 33%!

У проблем Tesla множество причин. Во-первых, рост процентных ставок сильно охладил потребительский спрос. Несмотря на снижение цен, многие покупатели все равно не могут себе позволить машину от Илона Маска.

Во-вторых, Tesla столкнулась с производственными перебоями на новом заводе под Берлином. В-третьих, сам Маск отвлекался на Twitter, подрывая своими агрессивными постами репутацию бренда.

Ну и конечно же, конкуренция на стремительно растущем рынке электрокаров в Китае становится все жестче.