Легендарная Michelin выпустила первые в мире безвоздушные шины

Теперь черёд тестов за пределами испытательных полигонов производителя. Шины будут испытаны в Сингапуре, а также в Европе и США — на машинах Tesla и General Motors.

Отдельно Michelin стремится подписать договор с Tesla, чтобы испытать безвоздушные шины на электрокарах и собрать как можно больше информации от клиентов за счёт широкой аудитории Tesla. Шины сделаны из специализированного материала, нигде не использовавшегося ранее. К тому же их производство предполагает меньше отходов и более экологично.

На фоне этих преимуществ Michelin надеется завоевать соответствующую аудиторию, а для Tesla это возможность предлагать покупателям ещё более инновационные и экологически чистые продукты.