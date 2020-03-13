Легендарные мотоциклы Harley-Davidson оснастят Android

Так, уже летом текущего года Android Auto будет доступно для установки на фирменные мотоциклы. Сообщается, что обновление касается таким моделей, как Touring, Trike и CVO 2014 года выпуска или же более современных с загруженной системой Boom! Box GTS. Обновить мотоцикл можно как самостоятельно, так и у дилеров. Медиасистему же можно приобрести отдельно.

Представители компании также отметили, что для всех моделей Touring, CVO и Trike 2021 года с системой Boom! Box GTS будет характерна поставка с установленной заранее платформой Android Auto.