Авто
Сегодня 11:53
Легендарные мотоциклы Harley-Davidson оснастят Android
Обновление будет доступно уже этим летом
Стало известно, о том, что легендарные мотоциклы Harley-Davidson оснастят операционной системой Android. Об этом, к слову, рассказали сами представители крупнейшего американского производителя.
Так, уже летом текущего года Android Auto будет доступно для установки на фирменные мотоциклы. Сообщается, что обновление касается таким моделей, как Touring, Trike и CVO 2014 года выпуска или же более современных с загруженной системой Boom! Box GTS. Обновить мотоцикл можно как самостоятельно, так и у дилеров. Медиасистему же можно приобрести отдельно.
Представители компании также отметили, что для всех моделей Touring, CVO и Trike 2021 года с системой Boom! Box GTS будет характерна поставка с установленной заранее платформой Android Auto.