Летающий электромобиль Alef начнет тестовые полеты в Кремниевой долине

Стартап подписал соглашения с аэропортами Half Moon Bay и Hollister, где будут проверять, как его транспорт совмещается с воздушным движением других аппаратов.

Первым в небо поднимется ультралегкая версия Model Zero, а позже компания планирует испытания коммерческой модели Alef Model A. Машина умеет ездить по дорогам, взлетать вертикально, лететь вперед и садиться обратно.

При этом классификация «ultralight» освобождает Alef от необходимости сертификации, но накладывает ограничения: такие аппараты могут летать только днем и не над густонаселенными районами.

Model A полностью электрический: запас хода на земле составляет около 200 миль, в воздухе — до 110 миль. Alef утверждает, что по затратам энергии на поездку он экономичнее Tesla и других электрокаров.

Создатели проекта уже собрали более 3300 предзаказов, цена заявлена на уровне $300 000.