LG будет поставлять General Motors материалы для аккумуляторов электромобилей

LG Chem планирует поставить не менее 500 тысяч тонн материалов для аккумуляторов до 2035 года, что будет достаточно для производства батарей для 5 миллионов электромобилей.

Особый акцент делается на поставке NCMA (никель, кобальт, марганец, алюминий) положительных электродных материалов, которые будут производиться на новом заводе в штате Теннесси, США, который сейчас находится в процессе строительства. Начало массового производства запланировано на 2026 год.

Ранее, генеральный директор компании General Motors Мэри Барра в ходе финансового отчёта за 4 квартал 2023 года сообщила, что производитель планирует вернуться к выпуску гибридных моделей.