LG будет поставлять General Motors материалы для аккумуляторов электромобилей

Опубликовано 07 февраля 2024, 23:45
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LG будет поставлять General Motors материалы для аккумуляторов электромобилейИ построит новый завод
LG Chem объявила о подписании соглашения с General Motors (GM). Согласно десятилетнему контракту, LG будет поставлять материалы для аккумуляторов электромобилей GM.
© Ferra.ru
LG Chem планирует поставить не менее 500 тысяч тонн материалов для аккумуляторов до 2035 года, что будет достаточно для производства батарей для 5 миллионов электромобилей.
Особый акцент делается на поставке NCMA (никель, кобальт, марганец, алюминий) положительных электродных материалов, которые будут производиться на новом заводе в штате Теннесси, США, который сейчас находится в процессе строительства. Начало массового производства запланировано на 2026 год.
Ранее, генеральный директор компании General Motors Мэри Барра в ходе финансового отчёта за 4 квартал 2023 года сообщила, что производитель планирует вернуться к выпуску гибридных моделей.
Источник:IT Home
Автор:Булат Кармак
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