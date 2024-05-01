LG сократила поставки и вложения в Tesla из-за падения продаж электромобилей

В частности, LGES сократит поставки и часть инвестиций в Tesla и ряд других производителей, чтобы избежать усиления негативных прогнозов. Так, в октябре 2023 года LGES снизила ожидания по доходам на 2024 год, предупредив инвесторов, что высокие процентные ставки повлияют на продажи электромобилей. А замедление продаж влияет на многих автопроизводителей, включая «классиков» вроде Ford или Hyundai, и производителей электромобилей, таких как Tesla.

По сообщениям LGES, операционная выручка в первом квартале упала на 75,2% по сравнению с предыдущим годом и составила 157,3 млрд вон, или $114 млн.