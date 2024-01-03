LG создала не видимый водителю автомобильный дисплей

Уникальный дисплей, разработан специально для пассажиров, сидящих на передних сиденьях. Он обеспечивает повышенную безопасность за счет предотвращения отвлечения водителя.

Используя инновационную технологию «контроля угла обзора», этот экран позволяет пассажиру на переднем сиденье просматривать контент и при этом не отвлекая водителя автомобиля, поскольку он не сможет видеть, что на экране.

Также LG планирует представить новый дисплей, который будет использоваться в качестве приборной панели, использующей современную технологию OLED для обеспечения ультравысокой четкости изображения для пассажира переднего сидения и водителя.