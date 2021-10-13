LG выплатят $1.9 млрд компании-владельцу Chervrolet за пожароопасные аккумуляторы для электромобилей

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LG выплатят $1.9 млрд компании-владельцу Chervrolet за пожароопасные аккумуляторы для электромобилейБыло отозвано 142 тысячи электрокаров
Компания LG компенсирует General Motors $1,9 млрд за отзыв производителем автомобилей 142 тысяч Chevrolet Bolt по причине пожароопасных аккумуляторов.
Об этом рассказало европейское издание Investor. Как сообщается, General Motors отозвала 142 тысячи своих электрокаров Chevrolet Bolt. Причина заключается в дефектах аккумуляторов, которые производит LG. Компании пришли к соглашению на компенсацию $1,9 млрд из $2 млрд издержек.
При этом компании не разрывают сотрудничество. Они продолжат совместно разрабатывать аккумуляторные батареи для электромобилей, а также совместно переоснастят все Chevrolet Bolt новыми батареями.
Также отмечается, что производство новых электромобилей отложено на неопределённый срок.