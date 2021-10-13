LG выплатят $1.9 млрд компании-владельцу Chervrolet за пожароопасные аккумуляторы для электромобилей

Об этом рассказало европейское издание Investor. Как сообщается, General Motors отозвала 142 тысячи своих электрокаров Chevrolet Bolt. Причина заключается в дефектах аккумуляторов, которые производит LG. Компании пришли к соглашению на компенсацию $1,9 млрд из $2 млрд издержек.

При этом компании не разрывают сотрудничество. Они продолжат совместно разрабатывать аккумуляторные батареи для электромобилей, а также совместно переоснастят все Chevrolet Bolt новыми батареями.

Также отмечается, что производство новых электромобилей отложено на неопределённый срок.