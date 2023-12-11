Авто
20:44, 11 декабря 2023
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Литовский суперкар RR01: собирать надо самому, двигатель продается отдельно

Вдохновленный Porsche

Встречайте RR01, последнюю разработку от литовской компании Rhino Racing. Этот подходящий и для улиц, и для гонок автомобиль (который нужно собрать самому) сконструирован по мотивам культовых моделей Porsche Carrera GT и 918 Spyder. Но есть и свои нюансы.

Как пишет Motor.ru, шасси и кузов из GFRP-пластика обойдутся вам в 25 тысяч евро. Если у вас есть еще 27 500 евро, то вам предложат электронику, тормозную и топливную системы, а другие мелочи: вентиляционные решетки в крыльях, стекла из поликарбоната.

А вот вместе с гоночной «секвенталкой» и самоблокирующимся дифференциалом атмосферный V10 5.2 от Audi нужно будет доплатить еще 37 500 евро.

Rhino Racing гарантирует простоту сборки для покупателей. Поставка компонентов намечена на август или сентябрь.

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