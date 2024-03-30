Логотипы автомобилей Volkswagen оснастят динамиками для отпугивания кенгуру

Об этой разработке нет никаких подробностей, но известно, что это запатентованная технология, подающая специальные сигналы в местах скопления кенгуру, из-за чего происходят трагичные ДТП. Как отмечается, в Австралии 90% автомобильных аварий, связанных с дикими животными, приходится именно на кенгуру.

Для предотвращения таких аварий логотипы, а в будущем и держатели для номерных знаков на автомобилях Volkswagen будут оснащаться такими динамиками с сигналами, отпугивающими кенгуру. По словам доцента Мельбурнского университета Грэма Коулсона, специалисты протестировали RooBadge и получили отличные результаты. Коулсон отметил, что пока это единственное эффективное решение.

Также отмечается, что и другие автопроизводители впоследствии будут оснащать этими динамиками свои логотипы на автомобилях, поставляемых в Австралию.