Лояльность покупателей Tesla в США резко упала после высказываний Маска

Пик лояльности пришёлся на июнь 2024 года, когда 73% владельцев Tesla, решивших купить новый автомобиль, снова выбрали этот бренд. Однако уже в июле, после заявления Маска, уровень повторных покупок начал резко снижаться. Минимальный показатель был зафиксирован в марте 2025 года — менее 50%, что даже ниже среднего по отрасли. К маю цифра немного восстановилась до 57,4%, но Tesla всё равно уступает Ford и Chevrolet.

Аналитики считают, что политические заявления Маска могли оттолкнуть часть экосознательной аудитории, ориентированной на другие ценности. При этом компания продолжает терять долю рынка из-за слабого модельного ряда и усиления конкуренции со стороны других производителей — в том числе китайских и европейских. С 2020 года Tesla выпустила только один новый автомобиль — Cybertruck, который не оправдал ожиданий по продажам.

Общий объём продаж компании снижается. В США падение составило 8% за первые пять месяцев 2025 года, в Европе — 33% за полгода.