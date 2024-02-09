LuftCar разработает гибридный вездеход-вертолет на водороде

Эти автомобили будут иметь дополнительный воздушный каркас, позволяющий им летать со скоростью до 354 км в час и дальностью полета до 482 км. Проект предназначен для обеспечения транспортных потребностей в архипелаге из более чем 7 000 островов.

CEO LuftCar Сант Сатья отметил, что концепция их автомобилей и воздушных судов идеально подходит для связывания архипелагов, а также может использоваться в области грузоперевозок, медицинской эвакуации, туризма и региональных перевозок. Партнерство с eFrancisco Motor Corporation позволит им внедрить свой подход к чистой транспортной превозке в Филиппинах.

В настоящее время LuftCar ожидает инвестиций и сталкивается с процессом сертификации, прежде чем их гибридные транспортные средства смогут выйти на дороги и в небо.