Людям запретят водить автомобили ориентировочно к 2050 году

В ходе исследования сравнивали уровни развития сферы автономности электрокаров, их безопасности, мобильности и построения инфраструктуры под них сейчас и в будущем. Согласно заявлениям агентства, уже в 2024 году беспилотники будут безопаснее в движении по сравнению с управлением автомобиля человеком. Аналитики IDTechEx заявляют, что в беспилотниках исключён человеческий фактор, а связь 5G обеспечит получение в реальном времени большего объёма информации об окружающей обстановке, чем может обработать человек.

Также аналитики отмечают, что при таком прогнозе, в 2050 году будет происходить менее 1 аварии в год, и чтобы полностью исключить человеческий фактор, людям могут запретить водить автомобили, и оставят право быть только пассажирами.