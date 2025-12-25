М.Видео запустила продажи автомобилей — бензиновых, гибридных и дизельных

Новая категория стала продолжением эксперимента с онлайн-продажей электромобилей и мототехники, который компания признала успешным.

Проект реализуется совместно с цифровой платформой E.car. Автомобили продаются от официальных дилеров, а сам маркетплейс выступает витриной и точкой оформления заказа.

После оплаты, с покупателем напрямую связывается дилер для согласования условий передачи и доставки машины.

На старте доступны бренды TENET, Chery, Omoda, Belgee, Geely и Rox. Цены варьируются от 1,89 до 7,7 млн рублей, с фокусом на массовый сегмент. Продажи открыты во всех регионах России, кроме Дальнего Востока, с приоритетом на крупные города.