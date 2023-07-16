Маршрутка Tesla впервые попала на видео

Маршрутка Tesla впервые попала на видеоСпустя шесть лет после анонса
В Сети появилось увлекательное видео, которое вызвало волнение среди фанатов бренда Tesla.
На нём была запечатлена маршрутка от компании Илона Маска, представляющая из себя электрический минивэн. Предполагается, что именно он будет использоваться в туннеле Loop под Лас-Вегасом.
И хоть видео показывает, что разработка нвоинки Tesla находится на ранней стадии, интересно отметить, что первое концептуальное изображение маршрутки было представлено компанией уже шесть лет назад, в 2017 году.
На кадрах можно увидеть небольшую платформу с установленными креслами и импровизированной кабиной.
Колёса и двери не видны, что придаёт транспортному средству уникальный и футуристичный вид. Стоит отметить, что на концептуальном изображении, представленном The Boring Company, рулевого колеса вовсе нет.