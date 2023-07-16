Маршрутка Tesla впервые попала на видео

На нём была запечатлена маршрутка от компании Илона Маска, представляющая из себя электрический минивэн. Предполагается, что именно он будет использоваться в туннеле Loop под Лас-Вегасом.

И хоть видео показывает, что разработка нвоинки Tesla находится на ранней стадии, интересно отметить, что первое концептуальное изображение маршрутки было представлено компанией уже шесть лет назад, в 2017 году.