Машины будут: Грузия втрое увеличила ввоз в Россию дешёвых легковушек

Уже в январе–феврале 2023 из Грузии в Россию были завезены 978 автомобилей на общую сумму $13,5 млн. В этот период 2022 года были привезены 209 машин.

Как отмечается, реэкспорт из Грузии, кроме России, осуществляется в Казахстан, Армению и Киргизию. Сначала машины экспортируются в Грузию из США и Европы (8200 автомобилей на $97 млн с начала 2023), а затем реэкспортируются в Россию и другие страны ЕАЭС.