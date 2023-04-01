Машины будут: Грузия втрое увеличила ввоз в Россию дешёвых легковушек

18:19, 01 апреля 2023
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Машины будут: Грузия втрое увеличила ввоз в Россию дешёвых легковушекТакие машины не подпадают под санкции
С начала 2023 года Грузия более чем в 3 раза увеличила в Россию реэкспорт дешёвых легковых автомобилей, не подпадающих под санкции. «Санкционная» цена автомобилей стартует с 50 тысяч евро.
Фото: Eurasianet.org
Уже в январе–феврале 2023 из Грузии в Россию были завезены 978 автомобилей на общую сумму $13,5 млн. В этот период 2022 года были привезены 209 машин.
Как отмечается, реэкспорт из Грузии, кроме России, осуществляется в Казахстан, Армению и Киргизию. Сначала машины экспортируются в Грузию из США и Европы (8200 автомобилей на $97 млн с начала 2023), а затем реэкспортируются в Россию и другие страны ЕАЭС.