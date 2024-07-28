Маск и другие руководители Tesla объяснили почти полное отсутствие рекламы

Портал Teslarati пишет, что у Tesla на самом деле есть реклама в Google — та самая, таргетированная, — но это весьма скромные показы, которых почти не видно. Есть реклама в соцсети Х, однако, по мнению инвестора, задавшего этот вопрос, наличие крупной рекламной кампании может дать инвесторам дополнительную надежду на долгосрочный рост спроса и прибыли.

На вопрос ответил один из менеджеров Tesla, финансовый директор Вайбхав Танеджа, присутствовавший на мероприятии вместе с Маском. «Я скажу кое-что. Фундаментальное убеждение заключается в том, что мы должны предоставлять потребителям лучшее по разумной цене. Я просто [хочу] привести вам факт: только в США во втором квартале более двух третей наших продаж — поставок — были сделаны людьми, которые никогда раньше не владели Tesla, что обнадёживает», — подчеркнул Танеджа.

Маск, в свою очередь, намекнул на то, что лучшая реклама электрмобилей Tesla — сайт компании: эстетика, скорость загрузки, структура и понятный интерфейс.