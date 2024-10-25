Маск на встрече с инвесторами вместо фиаско рассказал об успехах

Однако Маск заявил о повышении рентабельности, а также о первом в 2024 году росте чистой прибыли по сравнению с 2023 годом. Согласно заявлениям Маска, по итогам третьего квартала выручка Tesla составила $25,18 млрд, что ниже прогнозируемых $25,47 млрд.

Но продажи EV и чистая прибыль компании выросли на 8% по сравнению с прошлым годом, остановив постоянное снижение прибыли по сравнению с третьим кварталом 2023 года. Маск подчеркнул, что Tesla находится между «двумя основными волнами роста».

Также он объяснил, что рентабельность удалось повысить за счёт китайского завода Gigafactory в Шанхае — самого экономичного из всех предприятий Tesla. По словам главы компании, удалось ещё больше снизить затраты на производство.

После этого Forbes со ссылкой на аналитическое агентство FactSet завил, что «компания Маска возвращается к росту прибыли — акции взлетают на 12%». К тому же Маск отметил, что ожидает и «незначительного роста» поставок электромобилей уже в этом году.