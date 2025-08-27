Авто
Опубликовано 27 августа 2025, 08:18
1 мин.

Маск назвал LiDAR опасным для беспилотных авто и вновь сделал ставку на камеры

Время покажет, прав ли он или все же нет
Илон Маск вновь раскритиковал использование LiDAR в системах автопилота, заявив, что такие сенсоры не только избыточны, но и снижают безопасность.
По его словам, опыт Tesla показал: когда данные камер не совпадают с сигналами LiDAR или радара, возникает «конфликт восприятия». В результате алгоритму приходится решать, какой источник считать более надежным, что увеличивает риск ошибок.

Маск подчеркнул, что именно отказ от радаров и переход к полностью визуальной системе позволили Tesla улучшить работу автопилота. Он также отметил, что компания Waymo до сих пор сталкивается с трудностями на трассах именно из-за разногласий между сенсорами.

«Камеры — это единственный путь», — заявил Маск, напомнив, что Tesla делает ставку на компьютерное зрение и активно развивает систему FSD.

В США уже запущены пилотные роботакси Tesla в Остине и Сан-Франциско, где они работают исключительно на основе визуальной навигации.

Источник:X.com
Автор:Булат Кармак
