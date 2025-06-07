Маск объяснил разработку аккумуляторов «от и до» снижением зависимости от Китая

Поттер отметил, что Tesla стремится к самостоятельному производству аккумуляторов в стране, включая производство материалов, переработку лития и производство компонентов для своих EV. Маск подчеркнул важность локализации цепочек поставок, чтобы минимизировать риски, связанные с зависимостью от иностранных компаний. Как заявил гендиректор компании, Tesla принимает меры для укрепления своей позиции на рынке и уменьшения внешней зависимости.

Маск подчеркнул, что стратегия компании по созданию батарей для электромобилей «от и до» в США заключается в снижении зависимости от китайских материалов.

Администрация Трампа неоднократно заявляла о важности производства всего цикла запчастей в США, чтобы укрепить экономику, создать новые рабочие места и уменьшить зависимость прежде всего от Китая.