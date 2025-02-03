Авто
Опубликовано 03 февраля 2025, 00:45
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Маск пообещал запустить беспилотные такси Tesla в Техасе уже в июне

Для проведения испытаний
Илон Маск во время отчёта о доходах Tesla в четвёртом квартале 2024 года сообщил, что компания планирует запустить в Техасе платный сервис беспилотных такси уже в июне 2025 года, развитие сервиса последует ближе к концу года.
Маск пообещал запустить беспилотные такси Tesla в Техасе уже в июне

© Tesla

Маск выразил уверенность в том, что уже к июню будет проведён первый запуск сервиса в Остине. Компания уже эксплуатирует «тысячи автономных автомобилей ежедневно на своём заводе во Фримонте, и они надеются запустить сервис роботакси в коммерческую эксплуатацию в ближайшие месяцы».

К концу 2025 года планируется предоставить программное обеспечение для полного автономного вождения (FSD) владельцам Tesla в Калифорнии и других регионах. Однако Tesla решает начать с запуска своих автомобилей только в Остине, чтобы оценить безопасность и убедиться, что всё работает исправно. Компания планирует расширить сервис на другие рынки только после того, как будет уверена в безопасности пассажиров и общественности.

Прежде чем Tesla начнёт эксплуатировать Cybercab, сначала будет использовать Model Y и Model 3.