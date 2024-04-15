Маск пообещал запустить такси с автопилотом в августе 2024 года. Почему у него мало шансов на успех

Однако его амбициозные планы могут столкнуться с серьезными препятствиями.

Для запуска беспилотных такси в Калифорнии, где Tesla планирует стартовать свою новую услугу, необходимо получить две лицензии: одну от Департамента транспортных средств (DMV), а другую от Комиссии по коммунальным предприятиям (CPUC).

На данный момент Tesla имеет только базовую лицензию DMV, которая разрешает ей тестировать беспилотные автомобили, но не позволяет использовать их для коммерческих целей.

Для этого необходима более высокая лицензия, которую DMV еще ни разу не выдавала ни одной компании, включая Tesla.

Процесс получения такой лицензии не быстрый. Waymo, дочерняя компания Google, ждала одобрения своих заявок восемь месяцев.

Помимо бюрократических сложностей, Tesla также должна продемонстрировать, что ее технология беспилотного вождения достаточно безопасна и надежна. Учитывая недавние аварии с участием автомобилей Tesla, это может стать еще одним камнем преткновения.

С учетом всех этих факторов, перспективы запуска Tesla беспилотного такси в августе 2024 года выглядят довольно сомнительными.