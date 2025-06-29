Маск заявил, что электромобиль Tesla впервые автономно доехал от завода до клиента

Tesla Model Y автономно выехала с завода компании недалеко от Остина в Техасе к дому клиента. Таким образом была осуществлена автономная доставка «до дверей». Маск подчеркнул, что это последний шаг компании, направленный на демонстрацию её стремления к автономному вождению.

Маск отметил, что доставка была осуществлена «через весь город», включая автомагистрали. В ходе доставки никто не находился в машине и не управлял удалённо.

«Первая автономная доставка от Tesla подчёркивает уверенность Маска в том, что искусственный интеллект и робототехника — это будущее его компании по производству электромобилей», — отмечает агентство Bloomberg, комментируя сообщение Маска.