Mazda начала требовать $10 в месяц за бесключевой доступ и запуск двигателя авто с брелока

Mazda начала требовать $10 в месяц за бесключевой доступ и запуск двигателя авто с брелокаДожили, платить за вроде бы базовые для 2024 года функции…
Ранее эти функции предоставлялись бесплатно в течение первых трех лет после покупки. Теперь владельцы получают уведомления о скором завершении бесплатного периода и необходимости подписки.
Mazda сообщила, что Connected Services предоставлялись бесплатно в течение трех лет с момента запуска в 2019 году, и этот период продлевался для некоторых клиентов.
Помимо удаленного запуска и бесключевого доступа, пакет включает информацию о состоянии автомобиля, уровне топлива, сервисные уведомления, поиск автомобиля и автоматический вызов 911.
Mazda не единственный автопроизводитель, внедряющий подписочные модели. BMW пыталась взимать плату за подогрев сидений, но столкнулась с критикой. Toyota, Audi и Mercedes также внедряют подписочные услуги для различных функций.