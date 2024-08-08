Авто
Опубликовано 08 августа 2024, 07:31
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Mazda начала требовать $10 в месяц за бесключевой доступ и запуск двигателя авто с брелока

Дожили, платить за вроде бы базовые для 2024 года функции…
Mazda начала взимать плату в размере $10 в месяц за функции бесключевого доступа и удаленного запуска двигателя.
Mazda начала требовать $10 в месяц за бесключевой доступ и запуск двигателя авто с брелока
© Motor1

Ранее эти функции предоставлялись бесплатно в течение первых трех лет после покупки. Теперь владельцы получают уведомления о скором завершении бесплатного периода и необходимости подписки.

Mazda сообщила, что Connected Services предоставлялись бесплатно в течение трех лет с момента запуска в 2019 году, и этот период продлевался для некоторых клиентов.

Mazda начала требовать $10 в месяц за бесключевой доступ и запуск двигателя авто с брелока
© Motor1

Помимо удаленного запуска и бесключевого доступа, пакет включает информацию о состоянии автомобиля, уровне топлива, сервисные уведомления, поиск автомобиля и автоматический вызов 911.

Mazda не единственный автопроизводитель, внедряющий подписочные модели. BMW пыталась взимать плату за подогрев сидений, но столкнулась с критикой. Toyota, Audi и Mercedes также внедряют подписочные услуги для различных функций.

Источник:Motor1
Автор:Булат Кармак
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