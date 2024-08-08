Mazda начала требовать $10 в месяц за бесключевой доступ и запуск двигателя авто с брелока

Ранее эти функции предоставлялись бесплатно в течение первых трех лет после покупки. Теперь владельцы получают уведомления о скором завершении бесплатного периода и необходимости подписки.

Mazda сообщила, что Connected Services предоставлялись бесплатно в течение трех лет с момента запуска в 2019 году, и этот период продлевался для некоторых клиентов.