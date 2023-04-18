MediaTek анонсировала новейшие процессоры для автомобилей

Процессоры разработаны для обеспечения автопроизводителей передовыми технологиями, необходимыми для автомобилей с системой искусственного интеллекта и постоянным подключением к сети.

Dimensity Auto включает в себя несколько продуктовых линий: Dimensity Auto Cockpit, Dimensity Auto Connect, Dimensity Auto Drive и Dimensity Auto Components.

Dimensity Auto Cockpit предлагает высокопроизводительные мультипроцессоры MediaTek с ИИ и технологию MediaTek MiraVision для поддержки нескольких дисплеев и экранов разрешением до 8K 120 Гц с HDR. Платформа будет производиться по нормам 3-нм техпроцесса, что делает её одной из самых быстрых в своей категории.

Dimensity Auto Connect предоставляет широкий спектр интерфейсов беспроводной передачи данных, включая Wi-Fi и 5G.

К сожалению, дата выхода первых автомобилей с использованием новинок пока неизвестна.