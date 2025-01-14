Mercedes-Benz интегрирует ИИ от Google в автомобили

Основное новшество — способность ассистента поддерживать длительные диалоги, понимать контекст запросов и предоставлять актуальную информацию во время поездок. Система будет использовать данные Google Maps для поиска точек интереса, обзоров ресторанов, а также предоставления рекомендаций в режиме близком к реальному времени.

По словам представителей Mercedes, существующий ассистент MBUX, работающий с командами, такими как «Привет, Мерседес», будет постепенно обновляться и поддерживать функции нового ассистента на базе искусственного интеллекта. Тем не менее, точные сроки и модели, которые получат обновление, пока не разглашаются.

Google подчеркивает, что их ИИ платформа, использующая технологию Gemini и инструменты разработки Vertex AI, специально адаптирована для автомобильного применения. Новая версия MBUX будет обладать четырьмя ключевыми чертами: естественностью, предсказуемостью, персонализацией и эмпатией. Ассистент сможет задавать уточняющие вопросы, чтобы лучше понять запросы водителя.