Mercedes-Benz отключила россиян от своего сервиса геолокации Mercedes me ID

00:37, 27 апреля 2023
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Mercedes-Benz отключила россиян от своего сервиса геолокации Mercedes me IDЭто может повлиять и на другие функции
Компания Mercedes-Benz, официально ушедшая из России, но продолжавшая оказывать российским автовладельцам некоторые услуги, объявила об отключении россиян от сервиса геолокации Mercedes me ID.
Это приложение позволяло удалённо управлять частью функций автомобиля. С его помощью можно было запустить двигатель, отрегулировать температуру в салоне, разыскать машину на парковке, дистанционно закрыть и открыть автомобиль.
Отключение Mercedes me ID может повлиять на «другие существующие договоры, такие как Mercedes me connect».