Mercedes-Benz отключила россиян от своего сервиса геолокации Mercedes me ID

Это приложение позволяло удалённо управлять частью функций автомобиля. С его помощью можно было запустить двигатель, отрегулировать температуру в салоне, разыскать машину на парковке, дистанционно закрыть и открыть автомобиль.

Отключение Mercedes me ID может повлиять на «другие существующие договоры, такие как Mercedes me connect».