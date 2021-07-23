Mercedes назвал сроки отказа от бензиновых и дизельных двигателей

Причём случиться это должно не через несколько десятков лет, а уже к 2030 году, пишет Reuters. К этому сроку автомобильная компания намерена производить исключительно электромобили. Под этот проект концерн даже намерен выделить инвестиций на общую сумму более 47 млрд долларов.

Ожидается, что Mercedes, совместно с партнёрами, займётся постройки восьми аккумуляторных заводов. Их число будет увеличиваться по мере расширения электромобильного бизнеса.

Что интересно, Daimler выпустил заявление спустя всего лишь неделю после слухов о желании Евросоюза ввести запрет на продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей с 2035 года.