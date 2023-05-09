Mercedes отказался уходить из Китая, даже если страна нападёт на Тайвань

Глава автоконцерна Ола Каллениус дал интервью немецкой газете Bild, подчеркивая важность китайского рынка для немецкой автомобильной промышленности.

Каллениус признал, что уход из Китая «был бы немыслимым почти для всей немецкой промышленности». При этом журналисты напомнили ему о том, что Mercedes-Benz покинул Россию, однако глава компании отметил, что подобный сценарий для Китая не рассматривается.

Топ-менеджер выразил мнение, что основные игроки мировой экономики — Европа, США и Китай — должны сотрудничать, а не конкурировать друг с другом.

Также Каллениус ответил на вопрос о возможном отставании немецкого автопрома в сегменте электромобилей. Он подчеркнул, что на китайском рынке электромобилей преобладают недорогие автомобили и сити-кары, а более 90% продаж приходится на электрокары стоимостью менее 44 000 долларов.