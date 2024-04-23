Mercedes показала первый полностью электрический Гелендваген

Новинка сохранила знаковую кубическую форму G-Класса, но при этом в ее дизайн были добавлены элементы, отражающие современные технологии. Премьера автомобиля состоится уже в ближайшее время.

Информации о технических характеристиках пока немного. Известно, что электромобиль будет являться полноразмерным внедорожником с четырьмя электродвигателями и системой полного привода, что обеспечит ему отличную проходимость и возможность буксировки.