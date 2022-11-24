Mercedes потребует доплатить $1200 в год за быстрый разгон электромобилей

17:03, 24 ноября 2022
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Mercedes потребует доплатить $1200 в год за быстрый разгон электромобилейЭта функция по умолчанию отключена
Компания Mercedes заявила, что за быстрый разгон электромобилей Mercedes-EQ EQE и Mercedes-EQ EQS будет взимать дополнительную плату.
Фото: Motortrend.com
Компания введёт платную подписку за функцию «Быстрый разгон», которая появится в следующем обновлении ПО указанных моделей. Ускорение разгона будет осуществляться за счёт программного усиления мощности двигателя на 20%–25%. Дополнительное оборудование или софт не понадобится.
Стоимость подписки составит $1200 в год. Новая функция позволит разгонять электромобили на секунду быстрее — до 60 миль/ч, или около 100 км/ч. В целом время разгона Mercedes-EQ EQE 350 4Matic сократится с 6 секунд до 5,1 секунды, а Mercedes-EQ EQS 450 4Matic — с 5,3 до 4,5 секунды.
Источник фото:Motortrend.com
Источник:The Verge
Автор:Андрей КадуковТеги: