Mercedes потребует доплатить $1200 в год за быстрый разгон электромобилей

Компания введёт платную подписку за функцию «Быстрый разгон», которая появится в следующем обновлении ПО указанных моделей. Ускорение разгона будет осуществляться за счёт программного усиления мощности двигателя на 20%–25%. Дополнительное оборудование или софт не понадобится.

Стоимость подписки составит $1200 в год. Новая функция позволит разгонять электромобили на секунду быстрее — до 60 миль/ч, или около 100 км/ч. В целом время разгона Mercedes-EQ EQE 350 4Matic сократится с 6 секунд до 5,1 секунды, а Mercedes-EQ EQS 450 4Matic — с 5,3 до 4,5 секунды.