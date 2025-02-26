Mercedes протестирует первый в мире твердотельный аккумулятор для электрокаров

Сообщается, что Mercedes достигла этого благодаря сотрудничеству с Factorial Energy — разработчиком твердотельных аккумуляторов. Модифицированный электромобиль Mercedes-Benz EQS прошёл первые лабораторные тесты в конце 2024 года, а дорожные испытания начались в феврале.

Компания сотрудничает с Factorial Energy с 2021 года для разработки новых элементов батарей с большой дальностью хода, быстрой зарядкой и энергоэффективностью. Как отмечается, новая твердотельная батарея была представлена в сентябре.

Портал Electrek рассказал, что текущие разработки — «историческое достижение в области электромобилей и важный шаг в гонке за разработкой более продвинутых батарей для электрических автомобилей».