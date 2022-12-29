Mercedes свернёт большинство своих сервисных программ в России

Это означает, что сервисные центры потеряют доступ к онлайн-диагностике, настройке электроники и другим функциям. Все приложения будут заблокированы, при этом Mercedes-Benz работает над офлайн-версиями своих приложений, но на данный момент ни одно из этих решений не работает.

Также временно приостановлена отгрузка запчастей с центрального склада компании.

«Мерседес отключает поддержку большинства сервисных программ на территории РФ. Диагносты потеряют доступ к диагностике и настройке систем и приборов автомобилей автоконцерна в онлайн-режиме. Для регистрации в системе проверяли face-id и геолокацию. Обход системы либо невозможен, либо очень сложен», — сообщили в Союзе автосервисов.