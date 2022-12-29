Mercedes свернёт большинство своих сервисных программ в России

Mercedes свернёт большинство своих сервисных программ в РоссииТакже приостановлена отгрузка запчастей
Российская организация «Союз автосервисов» со ссылкой на письмо АО «Мерседес-Бенц Рус» сообщила, что компания Mercedes-Benz сворачивает в России большинство своих сервисных программ.
Фото: Archello.com
Это означает, что сервисные центры потеряют доступ к онлайн-диагностике, настройке электроники и другим функциям. Все приложения будут заблокированы, при этом Mercedes-Benz работает над офлайн-версиями своих приложений, но на данный момент ни одно из этих решений не работает.
Также временно приостановлена отгрузка запчастей с центрального склада компании.
«Мерседес отключает поддержку большинства сервисных программ на территории РФ. Диагносты потеряют доступ к диагностике и настройке систем и приборов автомобилей автоконцерна в онлайн-режиме. Для регистрации в системе проверяли face-id и геолокацию. Обход системы либо невозможен, либо очень сложен», — сообщили в Союзе автосервисов.