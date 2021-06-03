По словам заместителя министра транспорта Кирилла Богданова, беспилотники всё ещё будут ограничены в своём передвижении. Например, им будет запрещено заезжать в сами города. Вместо этого их «загонят» в специальные хабы на трассе М-11, сообщает РБК.

Заявляется, что цена оснащения дорог необходимой инфраструктурой составляет до 6 млн рублей за один километр.

Отметим, что Минтранс уже произвёл свои расчёты, касательно выгоды использования беспилотных автомобилей. Оказалось, что грузовики с автопилотом уже к 2030 году смогут на 25% увеличить коммерческую скорость доставки грузов в течение одного дня. Это, в свою очреедь, снизит стоимость перевозки для логистических компаний.