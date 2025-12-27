Michelin интегрирует ИИ в свои шины для оценки состояния дорог

Технология основана на ИИ и была разработана совместно с Sonatus. В отличие от обычных методов, она не требует дополнительных датчиков и может работать на любом транспортном средстве. Алгоритмы системы непрерывно анализируют данные о движении, включая тормозное усилие, нагрузку, боковое ускорение и другие параметры, для оценки состояния шин.

Технология состоит из двух основных компонентов: SmartLoad для мониторинга нагрузки и SmartWear для оценки износа. Компания Michelin утверждает, что система может с высокой точностью прогнозировать состояние шин и в конечном итоге может заменить традиционные системы контроля давления.

Ключевым аспектом является обработка данных: вся информация обрабатывается локально в автомобиле, что устраняет необходимость в облачных сервисах. Такой подход сокращает время ожидания, повышает надёжность и снижает риски при передаче данных.

Michelin подчёркивает, что эти решения позволят автопроизводителям и операторам автопарков существенно снизить расходы на техническое обслуживание. Компания прогнозирует экономический эффект от внедрения этих технологий в размере $1,68 млрд к 2030 году.