Опубликовано 27 декабря 2025, 22:30
Michelin интегрирует ИИ в свои шины для оценки состояния дорог

И для удешевления техобслуживания
Компания Michelin представила новое поколение «интеллектуальных» шин, оснащённых функцией автономной оценки состояния дорожного покрытия и износа шин без использования традиционных датчиков давления. Как сообщает портал Mosautoshina, эта инновация будет представлена на выставке CES 2026 в Лас-Вегасе.
Технология основана на ИИ и была разработана совместно с Sonatus. В отличие от обычных методов, она не требует дополнительных датчиков и может работать на любом транспортном средстве. Алгоритмы системы непрерывно анализируют данные о движении, включая тормозное усилие, нагрузку, боковое ускорение и другие параметры, для оценки состояния шин.

Технология состоит из двух основных компонентов: SmartLoad для мониторинга нагрузки и SmartWear для оценки износа. Компания Michelin утверждает, что система может с высокой точностью прогнозировать состояние шин и в конечном итоге может заменить традиционные системы контроля давления.

Ключевым аспектом является обработка данных: вся информация обрабатывается локально в автомобиле, что устраняет необходимость в облачных сервисах. Такой подход сокращает время ожидания, повышает надёжность и снижает риски при передаче данных.

Michelin подчёркивает, что эти решения позволят автопроизводителям и операторам автопарков существенно снизить расходы на техническое обслуживание. Компания прогнозирует экономический эффект от внедрения этих технологий в размере $1,68 млрд к 2030 году.