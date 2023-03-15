Минтранспорта США объяснил, почему технологию Tesla нельзя считать полноценным автопилотом

По словам чиновника, нелогично и некорректно называть детище компании Маска таким образом, поскольку в руководстве чётко указано, что водитель должен держать руки на руле и постоянно смотреть на дорогу.

Но в то же время Баттиджиг похвалил Tesla за ускорение производства электромобилей и создание «шаблона для подражания» другими компаниями.

Министр также отметил, что компания проделала огромную работу в улучшении Соединённых Штатов, ускорив переход на автомобили с нулевым уровнем выбросов.

Напомним, что производитель электромобилей находится под пристальным вниманием из-за своей системы автопилота, которая была связана с несколькими авариями. В 2020 году, например, NHTSA направило компании письмо с просьбой предоставить информацию о том, как она гарантирует, что водители, использующие эту систему, остаются внимательными на дороге.