Минтранспорта США объяснил, почему технологию Tesla нельзя считать полноценным автопилотом

Минтранспорта США объяснил, почему технологию Tesla нельзя считать полноценным автопилотомНо не забыл и похвалить производителя
Министр транспорта США Пит Баттиджиг раскритиковал компанию Tesla за то, что она называет свою усовершенствованную систему круиз-контроля «автопилотом».
Фото: TIME
По словам чиновника, нелогично и некорректно называть детище компании Маска таким образом, поскольку в руководстве чётко указано, что водитель должен держать руки на руле и постоянно смотреть на дорогу.
Но в то же время Баттиджиг похвалил Tesla за ускорение производства электромобилей и создание «шаблона для подражания» другими компаниями.
Министр также отметил, что компания проделала огромную работу в улучшении Соединённых Штатов, ускорив переход на автомобили с нулевым уровнем выбросов.
Напомним, что производитель электромобилей находится под пристальным вниманием из-за своей системы автопилота, которая была связана с несколькими авариями. В 2020 году, например, NHTSA направило компании письмо с просьбой предоставить информацию о том, как она гарантирует, что водители, использующие эту систему, остаются внимательными на дороге.