Мировой производитель шин Goodyear уволит 500 человек из-за экономических проблем

Goodyear была основана в 1898 году и производит свою продукцию на 57 предприятиях в 23 странах. На сайте компании сказано, что увольнение 500 сотрудников — «трудный, но необходимый шаг для подготовки бизнеса к будущим успехам». В связи с этим на выходные пособия и другие этапы реструктуризации будет потрачено порядка $55 млн.

Ожидается, что увольнение части штата позволит сэкономить около $5 млн в первом квартале и около $15 млн — во втором.