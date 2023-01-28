Мировой производитель шин Goodyear уволит 500 человек из-за экономических проблем

17:02, 28 января 2023
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Мировой производитель шин Goodyear уволит 500 человек из-за экономических проблемКомпания не получила ожидаемые результаты за 4-й квартал 2022 года
Мировой производитель автомобильных шин американская компания Goodyear Tire & Rubber Co сократит 500 сотрудников на фоне «неопределённого краткосрочного макроэкономического прогноза». Также не оправдались ожидания от результатов за четвёртый квартал 2022 года.
Фото: Nbcnews.com
Goodyear была основана в 1898 году и производит свою продукцию на 57 предприятиях в 23 странах. На сайте компании сказано, что увольнение 500 сотрудников — «трудный, но необходимый шаг для подготовки бизнеса к будущим успехам». В связи с этим на выходные пособия и другие этапы реструктуризации будет потрачено порядка $55 млн.
Ожидается, что увольнение части штата позволит сэкономить около $5 млн в первом квартале и около $15 млн — во втором.