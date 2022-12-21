«Москвич» для москвичей: новый кроссовер с легендарным названием начнут продавать только в Москве за почти 2 млн рублей

«Москвич» для москвичей: новый кроссовер с легендарным названием начнут продавать только в Москве за почти 2 млн рублейСо временем планируется выход на прочие города-миллионщики страны
Представители завода «Москвич» объявили об успешном выборе 11 дилерских центров. Через них компания намерена продавать фирменные автомобили.
Фото: КОЛЕСА.ру
На данный момент речь идёт лишь о продажах кроссовера Москвич 3 исключительно в столице России. Известна даже цена авто — за новинку попросят 1,97 млн рублей. Покупателям будут доступны пять цветовых варианта: белый, чёрный, красный, серый и голубой.
Мы завершили отбор заявок и выбрали дилерские центры в столице, которые на первом этапе будут продавать автомобили в Москве. В следующем году мы сконцентрируем свою активность в крупных российских городах-миллионниках, а по мере увеличения производственных объёмов будем расширять наше присутствие на рынке России.
Отметим, что новые «Москвичи» начали собирать на бывшем заводе Renault в Москве, ещё в конце ноября 2022 года. «Москвич 3» же, в свою очередь, является переименованным JAC JS4.