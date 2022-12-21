«Москвич» для москвичей: новый кроссовер с легендарным названием начнут продавать только в Москве за почти 2 млн рублей

Мы завершили отбор заявок и выбрали дилерские центры в столице, которые на первом этапе будут продавать автомобили в Москве. В следующем году мы сконцентрируем свою активность в крупных российских городах-миллионниках, а по мере увеличения производственных объёмов будем расширять наше присутствие на рынке России.