«Москвич» поставит 3 тысячи автомобилей сервисам такси и каршеринга Яндекса

Об этом в своём Telegram-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Завод «Москвич» сообщил, что подписал с Яндексом график поставки автомобилей на 2023 год. При этом в ноябре 2022 года провайдер такси и транспортных услуг «Ситимобил» рассказывал, что предварительно договорился с «Москвичом» о поставках 2 тысяч машин в 2023 году. Подобные переговоры вёл и сервис Яндекс Go.

Как отмечается, в 2023 году «Москвич» должен произвести 50 тысяч машин, 10 тысяч — электромобили.