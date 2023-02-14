«Москвич» поставит 3 тысячи автомобилей сервисам такси и каршеринга Яндекса

17:10, 14 февраля 2023
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«Москвич» поставит 3 тысячи автомобилей сервисам такси и каршеринга ЯндексаВсего на 2023 года компания должна сделать 50 тысяч машин
Компания «Москвич» поставит сервисам такси и аренды автомобилей Яндекса партию автомобилей «Москвич 3». Точное число машин не названо, но предполагается, что это будет порядка 3 тысяч «Москвичей».
Фото: Baku365.com
Об этом в своём Telegram-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Завод «Москвич» сообщил, что подписал с Яндексом график поставки автомобилей на 2023 год. При этом в ноябре 2022 года провайдер такси и транспортных услуг «Ситимобил» рассказывал, что предварительно договорился с «Москвичом» о поставках 2 тысяч машин в 2023 году. Подобные переговоры вёл и сервис Яндекс Go.
Как отмечается, в 2023 году «Москвич» должен произвести 50 тысяч машин, 10 тысяч — электромобили.