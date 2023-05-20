Авто
18:42, 20 мая 2023
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«Москвичей» становится всё больше: ещё два сервиса такси получат новые российские машины

Летом они начнут ездить в Москве и Санкт-Петербурге

Производитель автомобилей «Москвич» заключил контракт с компанией People & People на поставку 3 тысяч машин сервисам такси «Ситимобил» и «Таксовичкофф».

Согласно контракту, автомобили должны пополнить парк сервисов до конца 2023 года. Машины будут бронированы под сервисы.

Как сообщается, на линию «Москвичи» выйдут уже в июне и появятся на дорогах Москвы и Санкт-Петербурга.

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