«Москвичей» становится всё больше: ещё два сервиса такси получат новые российские машины

Согласно контракту, автомобили должны пополнить парк сервисов до конца 2023 года. Машины будут бронированы под сервисы.

Как сообщается, на линию «Москвичи» выйдут уже в июне и появятся на дорогах Москвы и Санкт-Петербурга.