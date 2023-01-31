Мотоциклы «Урал» вновь начали собирать. Правда, в Казахстане и для рынка США

Для этого компания перенесла сборку в город Петропавловск в Казахстане. Первая модель, названная Ural Gear Up, уже совсем скоро появится для продажи сразу на нескольких рынках.

Сообщается, что мотоцикл оснащён двухцилиндровым оппозитным двигателем объёмом 745 кубов и мощностью 41 л.с.. Крутящий момент транспортного средства составит 56,9 Нм, а коробка передач получит четыре передение и одну заднюю.

Ural Gear Up будет доступен в восьми различных оттенках окраски кузова. Первым рынком, на который поступит модель, стали США. Позже её можно будет купить и в Европе. Перенос производства был осуществлен в связи с разрушением логистических цепочек и санкциями, которые не позволили поставлять большинство комплектующих на Ирбитский мотоциклетный завод.