На Алтае испытают «российскую Tesla»

Первые электромобили E-Neva будут тестироваться на территории Республики Алтай, следует из договора о сотрудничестве, заключенного регионом и разработавшим машину Обуховским заводом.

«Российская Tesla», заявил председатель правительства Республики Алтай Олег Хорохордин, пополнит парк каршеринга в аэропорту Горно-Алтайска, как только будет налажено полномасштабное ее производство.

Автомобили, которые начиная с 2026 года планируется выпускать на бывшем производстве Toyota в Санкт-Петербурге, созданы с соблюдением всех экологических требований и подойдут для служб такси, длительных поездок по региону, в частности, в курортных зонах, где нежелательна эксплуатация обычных автомобилей, отметил генеральный директор Обуховского завода Михаил Подвязников.

По мнению Хорохордина, использование E-Neva позволит уменьшить загрязнение воздуха и сохранить высокий экологический индекс нашей республики, что отвечает принципам устойчивого развития.