Опубликовано 21 ноября 2025, 16:11
1 мин.

На Авто.ру появилась возможность делиться историей обслуживания автомобиля

Для прозрачности продажи
Сервис Авто.ру запустил новую возможность: владельцы подержанных автомобилей могут теперь в объявлениях указывать историю их обслуживания. Эта информация доступна в разделе «От владельца», куда экспортируется из электронной сервисной книжки.
В разделе «Гараж» любой автовладелец может создать цифровую сервисную книжку для хранения электронных версий заказов на обслуживание и ремонт. Достаточно сделать фотографии документов, и алгоритм компьютерного зрения распознает и сохранит всю необходимую информацию.

Если настройки в разделе «От владельца» включены, то отображаются такие данные, как даты, местоположение и пробег. Стоимость услуг не указывается. Владельцы могут добавлять новые записи и делиться ими после размещения объявления.

Разработчики отмечают, что примерно каждый десятый продавец готов предоставить документацию по техническому обслуживанию своего автомобиля. Эта электронная история помогает обосновать цены и делает рынок поддержанных автомобилей более безопасным и прозрачным.