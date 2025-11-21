На Авто.ру появилась возможность делиться историей обслуживания автомобиля

В разделе «Гараж» любой автовладелец может создать цифровую сервисную книжку для хранения электронных версий заказов на обслуживание и ремонт. Достаточно сделать фотографии документов, и алгоритм компьютерного зрения распознает и сохранит всю необходимую информацию.

Если настройки в разделе «От владельца» включены, то отображаются такие данные, как даты, местоположение и пробег. Стоимость услуг не указывается. Владельцы могут добавлять новые записи и делиться ими после размещения объявления.

Разработчики отмечают, что примерно каждый десятый продавец готов предоставить документацию по техническому обслуживанию своего автомобиля. Эта электронная история помогает обосновать цены и делает рынок поддержанных автомобилей более безопасным и прозрачным.