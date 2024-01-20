На дорогах Китая появились беспилотные полицейские автомобили

15 самоуправляемых патрульных машин, оснащенных мигающими огнями, вышли на общественные дороги в районе демонстрации автономного вождения в Йычжуане, Пекин, выполняя круглосуточные полицейские обязанности.

Эти автомобили тестируются на выполнение различных задач, включая патрулирование, обеспечение безопасности на крупных мероприятиях, публичные объявления, предупреждения и работу по спасению в чрезвычайных ситуациях.

Беспилотные патрульные автомобили оснащены технологией автономного вождения 4-го уровня, могут заменять аккумулятор за 30 секунд и имеют запас хода 100 км.

Машины также оборудованы многосенсорной системой восприятия на 360 градусов с дальностью обнаружения до 120 метров. Мощная вычислительная платформа на борту может рассчитывать и реагировать на дорожные условия в реальном времени, обеспечивая безопасность вождения.